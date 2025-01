Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

Ongetwijfeld gooi je de gebruikte koffie gedachteloos in de vuilnisbak, maar Australische wetenschappers niet. Die doen er iets veel nuttigers mee. Koffiedik blijkt namelijk beton 30 procent sterker te kunnen maken.

Het idee is dat de koffie sterk verhit wordt en daarna toegevoegd aan het betonmengsel. Zo slaan de wetenschappers twee vliegen in één klap. We produceren wereldwijd namelijk een duizelingwekkende 10 miljard kilo koffieafval per jaar. Dat belandt grotendeels op vuilnisbelten.

"Het weggooien van organisch afval vormt een uitdaging voor het milieu, omdat het grote hoeveelheden broeikasgassen uitstoot, waaronder methaan en koolstofdioxide, die bijdragen aan klimaatverandering", legt RMIT University-ingenieur Rajeev Roychand uit.

Maar voordat koffie nuttig is voor beton moet er nog wel wat gebeuren, leggen de onderzoekers uit. Organische producten zoals koffiedik kunnen niet rechtstreeks aan beton worden toegevoegd omdat ze chemicaliën afgeven die de sterkte van het bouwmateriaal aantasten. Daarom verhitte het team koffieafval tot meer dan 350 graden, terwijl ze het van zuurstof onthielden. Dit proces heet pyrolyse. Het breekt de organische moleculen af, wat resulteert in een poreuze, koolstofrijke houtskool genaamd biochar, die verbindingen kan vormen met de cementmix. Zo ontstaat cement dat 30 procent sterker is dan normaal.

De onderzoekers waarschuwen nog wel dat ze de duurzaamheid van hun cementproduct op de lange termijn nog moeten beoordelen. Ze testen nu hoe het hybride koffiecement presteert als het vriest of dooit, bij waterabsorptie, slijtage en vele andere belastende factoren.

Bron: Science Alert