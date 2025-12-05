De nieuwe -Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

Ze was ooit de postervouw die liet zien dat de perfecte maten er niets toe doen. En dat het haar niks kon schelen of ze paste bij het modebeeld. Serena Williams is nu opnieuw het middelpunt van een schoonheidsdebat: ze viel vijftien kilo af met een afvalspuit, een medicijn dat de eetlust remt en steeds vaker als snelle oplossing wordt gepresenteerd.​

Jarenlang gold Serena Williams als een icoon voor vrouwen met een sterk, gespierd lichaam dat afweek van het fragiele, slanke ideaal in de tenniswereld. Juist daarom schuurt het dat uitgerekend zij nu openlijk vertelt over gewichtsverlies met Ozempic.

De verleiding van de prik

De belofte is onweerstaanbaar: een spuitje per week, minder honger, kilo’s die eindelijk wél verdwijnen. Voor veel vrouwen die al hun leven lang lijnen, sporten en toch niet “ver genoeg” komen, klinkt Serenas verhaal vertrouwd én verlokkelijk tegelijk.​

Van rolmodel tot reclamemiddel

Williams is inmiddels ambassadeur voor een Amerikaans telezorgbedrijf dat deze middelen aanbiedt, en dat levert haar niet alleen geld, maar ook stevige kritiek op. Wie jarenlang geprezen werd omdat ze liet zien dat topsport niet gelijk hoeft te staan aan extreem slank, wordt nu verweten mee te draaien in een industrie die precies dat dunne ideaal nog harder aanzet.​