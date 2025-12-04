Deze simpele truc tijdens het opwarmen maakt je direct sneller en krachtiger

Je weet dat je eigenlijk moet opwarmen voor het sporten. Maar werkt het echt? Nieuw onderzoek laat zien: ja, en het maakt behoorlijk veel uit. Zeker als je het op een specifieke manier doet.

Onderzoekers van de Edith Cowan University in Australië doken in de wetenschap achter opwarmen. Hun conclusie: warmere spieren presteren simpelweg beter. Voor elke graad dat je spiertemperatuur stijgt, gaat je prestatie met zo'n 3,5 procent omhoog. Vooral bij snelle, explosieve bewegingen merk je dat verschil.

Warm bad of rondje fietsen?

De onderzoekers vergeleken twee manieren van opwarmen. De eerste is passief, bijvoorbeeld een warme douche, een warmtekussen of een heet bad. Je spieren worden warm zonder dat je beweegt. De tweede manier is actief: tien minuutjes op de hometrainer of rustig beginnen met lichtere gewichten.

Het verrassende? Beide methodes werken. Je spieren trekken sneller samen en leveren meer kracht als ze warm zijn. Maar er zit wel een addertje onder het gras.

De beste opwarming lijkt op je workout

Wat blijkt: het helpt enorm als je opwarming lijkt op wat je daarna gaat doen. Ga je gewichtheffen? Begin dan met dezelfde oefening, maar met lichtere gewichten. Ga je hardlopen? Start met rustig joggen.

Waarom? Omdat je zenuwstelsel dan alvast leert hoe het je spieren het beste kan aansturen. Je lichaam oefent als het ware de beweging en wordt daar steeds efficiënter in. Dat geeft een extra boost bovenop het temperatuureffect.

Wanneer ben je klaar om echt te beginnen?

Hier komt een handige vuistregel: als je licht begint te zweten, zijn je spieren waarschijnlijk warm genoeg. Je merkt ook dat bewegingen soepeler gaan en dat je je gecoördineerder voelt. Dat is het moment om de intensiteit op te voeren.