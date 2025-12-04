Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

Zit je relatie een beetje in een dip? Gebeurt er weinig spannends en lijkt alles een sleur? Je bent zeker niet de enige. Volgens onderzoek heeft een kwart van de koppels last van relatiesaaiheid. Het sluit nauw aan bij wat veel therapeuten in hun praktijk zien: koppels die zich meer huisgenoten voelen dan geliefden.

Uit het onderzoek kwamen duidelijke signalen van zo’n relatiesleur naar voren: minder romantiek (50 procent), routineuze, minder passievolle seks (46 procent) en weinig gesprekken (41 procent). Gelukkig is zo’n terugval vaak uitstekend te repareren, mits je bewust werkt aan een reset. Een psycholoog deelt de zes strategieën die koppels in haar praktijk het meest helpen.

Kies elke dag opnieuw voor elkaar

Het klinkt simpel, maar veel stellen vergeten het: je partner bewust aandacht geven. Dat betekent je telefoon wegleggen tijdens het eten, elkaar écht aankijken en – wanneer mogelijk – je partner boven werk of andere verplichtingen verkiezen. De boodschap moet zijn: “Ik kies voor jou.” En als het een keer misgaat? Erken het en probeer opnieuw.

Plan een wekelijkse ‘relatiecheck’

Geen therapie? Dan is een vast moment voor een rustig gesprek des te belangrijker. Zo’n wekelijkse update helpt koppels om op een open, ontspannen manier te bespreken wat goed gaat, wat schuurt en wat ze van elkaar nodig hebben. Veel stellen ervaren deze gesprekken als een keerpunt.

Praat meer dan je denkt nodig te hebben

Niets creëert zo snel afstand als stilte. Minder praten leidt tot misverstanden, onzekerheid en verwijdering. Deel daarom bewust verhalen van je dag, leuke én lastige. Het versterkt empathie en geeft een inkijkje in elkaars wereld.

Werk aan een cultuur van dankbaarheid

In vastgelopen relaties zien partners elkaar minder staan. Soms verandert waardering zelfs in het zoeken naar fouten. Draai het om: benoem álles wat je partner doet, hoe klein ook. Wie zich gezien voelt, doet meestal vanzelf meer terug. En wie zelf te weinig bijdraagt? Wees eerlijk en zet een stapje bij.

Raak elkaar vaker aan

Aanraking is krachtige lijm in relaties. Het verhoogt het knuffelhormoon oxytocine, verlaagt stress en geeft een gevoel van veiligheid. Een hand op je rug, een knuffel of een korte aanraking kan al verschil maken.

Vergeet vooral niet om samen plezier te maken

Het leven is druk, soms overweldigend. Maar koppels die nooit samen lachen of ontspannen, groeien sneller uit elkaar. Plan dus iets leuks: een wandeling, een spelletje, een spontaan uitje, wat dan ook, als het maar licht en leuk is.

En als het misgaat: repareer

Niemand doet het perfect. De beroemde relatiewetenschappers John en Julie Gottman benadrukken dat herstel cruciaal is. Een oprechte sorry, een liefdevol gebaar of simpelweg opnieuw beginnen helpt om de verbinding te herstellen.

Een relatie in een sleur hoeft geen eindpunt te zijn, het kan ook het startpunt zijn van een hechtere band.