Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

Opinie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 05 december 2025 om 10:57
IMG_2782
De VVD gaat maar weer eens op de rails zitten. Eerst liet Yesilgoz onnodig en op leugenachtige wijze het kabinet-Rutte 4 vallen, toen zorgde de VVD voor het onvergetelijke kabinet-Schoof en nu blokkeert de VVD weer iedere mogelijkheid om te komen tot een stabiel kabinet dat dingen kan doen voor de mensen thuis.
Op korte termijn levert dat misschien iets op, wie weet. Een paar ministersposten extra misschien.
Maar op langere termijn heeft Yesilgoz in een paar jaar tijd het imago van de VVD grondig veranderd.
In 12 jaar slaagde Rutte er in de VVD het imago te geven van een verantwoordelijke bestuurderspartij, die gericht is op goed bestuur voor het land. Ook mensen die van politiek niet zoveel weten stemde op de VVD vanwege de uitstraling van betrouwbaarheid en rust. De VVD, die het altijd had moeten hebben van rijkere mensen, werd zo een volkspartij en de grootste van het land.
Dat imago is aan barrels. De VVD is een belangenpartij geworden (of laat dat openlijker blijken), die er is voor zichzelf. En een ander imago raak je niet zomaar kwijt. Vraag maar aan het CDA.
Die partij was decennialang een baken van rust, waar veel mensen vertrouwen in hadden. Maar toen Maxime Verhagen met de PVV in zee ging, brokkelde dat imago in een aantal jaren af. Het CDA had eind vorige eeuw 54 zetels. In 2023 had Bontenbal er nog 5 over.
Met de koers van Yesilgoz kan de VVD nog wel een keer 20 zetels halen, maar de 42 van Rutte zijn zeer ver uit zicht.

