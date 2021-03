‘Coronamutaties ontwikkelen zich in mensen met zwak immuunsysteem’

De belangrijkste mutaties van het coronavirus zouden hun oorsprong vinden in mensen met een verzwakt immuunsysteem, stellen onderzoekers van onder meer de universiteit van Cambridge.

De Britse variant van het coronavirus had 23 mutaties, waarvan er 17 ongeveer tegelijkertijd zijn ontstaan. Normaal gesproken muteert een coronavirus met zo’n twee mutaties per maand. De hoge snelheid van de mutaties is enkel te verklaren doordat het virus maandenlang heeft kunnen muteren in één persoon, doordat diens lichaam zwak was. Daarna zou het virus in zijn geheel, dus met alle mutaties, zijn overgesprongen op anderen. “Dat lijkt de meest logische verklaring”, bevestigt Ravindra Gupta, viroloog aan de universiteit van Cambridge, in de New York Times.

Eerder al was bekend dat het virus gemakkelijk acht maanden lang in het lichaam van iemand met een verzwakt immuunsysteem kan achterblijven. Het is extra reden om mensen met ziektes als kanker of diabetes voorrang te geven bij vaccinaties, al kan de verzwakte afweer wel de effectiviteit van vaccins verminderen.