Studenten gebruiken steeds meer drugs, ook alleen: “Het maakt de avonden weer bijzonder”

Ruim 40 procent van de studenten zegt afgelopen jaar meer drugs te hebben gebruikt dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Er wordt ook steeds meer alleen op de kamer gebruikt. Cannabis is het populairst, gevolgd door xtc.

Reden is dat drugs enerzijds mentale rust bieden en anderzijds wat kleur geven aan de saaie avonden in coronatijd. Een student legt uit: "Je hebt minder hele leuke avonden, zoals op een festival, waarvan je dan denkt: dit ga ik echt lang onthouden. Je hebt alleen maar borrels met dezelfde mensen, die je ook al heel vaak ziet. Drugs maakt het weer bijzonder. Dat je denkt: ik heb weer echt wat meegemaakt.”

Ingmar Franken, hoogleraar klinische psychologie aan de EUR en verslavingsexpert is bezorgd. "We zien veel meer thuisgebruik en ook alleengebruik. Dat kan ervoor gaan zorgen dat het een gewoonte wordt”, zo legt Franken uit aan Metro. „En daar komt ook een risico bij kijken in de toekomst.”