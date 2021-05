Ook Jaap van Dissel wordt voortdurend bedreigd

De voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) wordt sinds enige tijd ernstig bedreigd door radicale complotdenkers, soms zelfs met de dood. Hij moet beveiligd worden en kan niet meer spontaan z’n huis uit om een rondje te fietsen, wat hij zo graag deed om te ontspannen. „Dat is bepaald niet plezierig”, zegt hij tegen NRC. „Maar als ik het m’n werk zou laten beïnvloeden, dan zou ik ermee stoppen.”

„Het gaat om een hele kleine groep waar ik liever niet te veel over wil praten. Die koppelt het aan allerlei dingen die helemaal niks met corona te maken hebben.”

„Covid-19 grijpt in op ieders persoonlijke leven, ik snap goed dat mensen zich afvragen: zijn de maatregelen allemaal nodig? Maar de personen die mij bedreigen begrijpen is voor mij niet mogelijk. Ze pikken mij eruit omdat ik bekend ben, vermoed ik. Maar hun verhaal kan ik niet volgen en vind ik waanzin. Even de fiets pakken is er niet meer bij. Het is buitengewoon vervelend, ik hoop maar dat het tijdelijk is.”