Impact coronacrisis groot: honderden doden door uitgestelde zorg

Er zijn honderden mensen onnodig overleden doordat de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis, met name in de eerste golf, overvol waren. Complexe kankeroperaties werden uitgesteld, minder mensen meldden zich met hartklachten en er moeten nog 140.000 operaties worden ingehaald.

Dat meldt de SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties) op basis van een uitgebreide analyse. Doordat kankerdiagnoses en -operaties zijn uitgesteld zien oncologen nu veel meer patiënten met kanker in een vergevorderd stadium. Zo heeft 40 procent van de huidkankerpatiënten in de tweede golf uitzaaiingen in de hersenen, dat was voor de coronacrisis maar 27 procent.

Mensen gingen tijdens de coronacrisis ook minder snel naar de arts, waardoor er 15 minder mensen met hartinfarcten zijn opgenomen en 9 procent minder patiënten met beroertes. Bas van Bussel, bestuurslid van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) zegt tegen de NOS: "Bij veel acute aandoeningen, zoals hersen- en hartinfarcten heeft dit vrijwel zeker geleid tot blijvende gezondheidsschade, omdat behandelingen niet uitgesteld kunnen worden."

Verder overleed niet 2,4 procent maar 2,9 procent van de mensen die na een ongeluk in het ziekenhuis terechtkwamen. Dat komt neer op 400 patiënten die mogelijk niet overleden zouden zijn als er plek was geweest in het ziekenhuis.

De SKR concludeert dat 'op basis van deze resultaten de enorme IC-beddenschaarste en de daarop gemaakte keuzes hebben geleid tot patiëntenselectie met nadelige gevolgen'.