JOHN DE MOL is in Parijs in het geheim getrouwd met zijn jarenlange partner Els Verberk. Een klein gezelschap, onder wie zoon Johnny en zus Linda woonde in de Franse hoofdstad de plechtigheid bij. Dat schrijft De Telegraaf. De twee zijn al zo’n dertig jaar een stel. Zij leerden elkaar kennen door haar werk voor televisie. Zij deed zelf de Balletacademie en verzorgde later de showballetten in verschillende programma’s.

De Mol was eerder getrouw met Willeke Alberti