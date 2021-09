Nauwelijks controle of je je houdt aan verplichte quarantaine

Reizigers die vanuit een zogenoemd ‘zeerhoogrisicogebied’ naar Nederland komen, moeten een quarantaineverklaring afgeven aan de luchtvaartmaatschappij of veerdienst. Daarin verklaren ze direct na aankomst in Nederland minimaal vijf dagen in quarantaine te gaan. Reizigers moeten daarbij ook een adres en hun telefoonnummer opgeven.

Maar wat gebeurt er daarna? Eigenlijk niet veel, constateert het AD. Je hebt nog een redelijke kans dat je wordt gebeld of je echt in quarantaine bent. 'Ja' zeggen volstaat doorgaans. Het gaat om Nederlanders en buitenlanders die hierheen reizen vanuit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika.

Als het belteam iemand na meerdere pogingen niet aan de lijn krijgt of als ‘het vermoeden bestaat dat iemand de quarantaineplicht niet naleeft’ worden de gegevens per koerier doorgestuurd naar de gemeente waar de reiziger in quarantaine zou moeten zitten. Die gemeente kan dan een toezichthouder, doorgaans een boa, langs sturen bij het opgegeven quarantaineadres. Dat is, volgens het ministerie, tussen 1 juni en 15 augustus zo’n duizend keer gebeurd.

Als twee keer niet thuis blijkt te zijn kun je een boete krijgen van 339 euro. Die boete is 125 keer opgelegd. Of anders: de kans op een quarantaine-boete is verwaarloosbaar klein.

,,Het doel van het systeem is niet om zo veel mogelijk te beboeten, maar om zo veel mogelijk naleving van de quarantaine te bewerkstelligen”, stelt het ministerie.