‘Begin nooit aan een dieet’

Daan Remarque, gedragspsycholoog, zou iedereen met klem willen afraden ooit aan een dieet te beginnen. Ze zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde principe, zegt hij: radicale reductie van calorieën. Daarvan val je af, maar op de lange termijn is het niet vol te houden.

Je lichaam blijft nog lang in de spaarstand, waardoor je aankomt zodra je stopt met diëten. Tegen het Parool zegt hij: "Mensen geven zichzelf de schuld: ik was al een slapperd omdat ik te veel eet, en nu ben ik ook nog eens te slap om een dieet vol te houden. Terwijl het niet aan hen ligt, maar aan die aanpak."

"Die dieetachtige aanpak is veel te drastisch, te snel. Elke keer zijn er nieuwe boeken en nieuwe methoden, en elke keer geloven miljoenen mensen: hiermee lukt het wél. Al die diëten beloven een quick fix: zes kilo kwijtraken in zes weken als je koolhydraten laat staan, deze recepten maakt of die sapkuur volgt. Dat is een aantrekkelijk idee, maar je krijgt honger, ontregelt honderden gewoonten tegelijk en gaat eten zien als de vijand. De kans op mislukking is groot. Uit vele onderzoeken blijkt dat diëters na een jaar weer even zwaar of zwaarder zijn: het jojo-effect."

Maar wat dan wel? Volgens Remarque is de enige echte oplossing je levensstijl en gewoontes te veranderen. "Ongunstige gewoonten zijn de oorzaak, dus die moet je aanpakken. Dat is minder moeilijk dan je denkt. Veel mensen realiseren zich niet dat goede gewoonten, net als slechte, ook vanzelf gaan. Als je de gewoonte hebt om niet te snoepen, hoef je je ook niet in te houden als je langs een snoepwinkel loopt. Als je jezelf ander eetgedrag aanleert, negeer je snoep uiteindelijk vanzelf. Het gaat moeiteloos, net zoals je je gordel omdoet als je de auto instapt."

Je moet je volgens hem niet iets onmogelijks voornemen - 'Ik ga nooit meer drinken' - maar iets wat je ècht wilt, zodat je nieuwe gewoontes kunt vormen, die je kunt volhouden.

"Leg de nadruk niet op het doel, maar op gedrag. Dus niet: ik wil vijf kilo afvallen, maar: ik wil door de stationshal naar mijn werk lopen zonder snacks te kopen. Dan volgt dat doel vanzelf. En je boekt al succes als je één dag niks koopt op het station, want vier dagen snacken is beter dan vijf. Dat motiveert. Als je gedrag in kleine stukjes opdeelt en rustig opbouwt, is het niet moeilijk want je hebt steeds succes."