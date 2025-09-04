Wetenschappers weten steeds meer over Alzheimer . Er is nu een test die vroeg kan zien of je Alzheimer krijgt. Dit gebeurt lang voordat een dokter het kan vaststellen.

Daardoor weten we nu beter welke signalen er vroeg zijn.

Elk persoon ervaart Alzheimer anders. Maar er zijn wel duidelijke vroege signalen. Hier zijn de 5 belangrijkste tekenen die je niet moet negeren.

1. Geheugenproblemen

Geheugenklachten zijn vaak het eerste symptoom. Je hebt moeite met recente gebeurtenissen onthouden. Ook nieuwe informatie blijft slecht hangen, zegt dr. Simon Wheeler van Alzheimer's Society

Dit komt omdat Alzheimer vaak eerst de hippocampus raakt. Dit deel van de hersenen maakt nieuwe herinneringen aan.

2. Moeilijkheden met denken en redeneren

Alzheimer tast ook je denkvermogen aan. Je hebt moeite met focussen. Gesprekken volgen wordt steeds lastiger, zegt Wheeler.

Dagelijkse klusjes worden steeds moeilijker. Taken die vroeger makkelijk gingen, kosten nu meer moeite.

”Taken die uit een reeks stappen bestaan, zoals een maaltijd bereiden of een warm drankje maken, kunnen in de war raken en in de verkeerde volgorde worden uitgevoerd“, zegt Wheeler. ”Dit alles leidt tot verwarring, frustratie en een geleidelijk verlies van onafhankelijkheid."

3. Taalproblemen

“Een aspect van Alzheimer dat de meeste mensen niet kennen, is de invloed op de taal”, benadrukt Wheeler. “Meestal gaat het om moeite met het vinden van de juiste woorden.

”Een persoon kan bijvoorbeeld pauzeren terwijl hij probeert het woord te bedenken dat hij wil gebruiken. Het kan voelen alsof het woord ‘op het puntje van de tong’ ligt, maar dan komt het niet. Dit kan ook gebeuren met namen van personen of plaatsen."

Hoewel dit iets is wat we allemaal wel eens meemaken als we moe of afgeleid zijn, zegt Wheeler dat het bij mensen met Alzheimer behoorlijk opvallend kan worden.

“Ze kunnen ‘dingetje’ of soortgelijke stopwoorden gebruiken, zelfs als het woord dat ze zoeken vrij eenvoudig is”, voegt Wheeler toe.

4. Stemmingswisselingen

“Veel mensen met de ziekte van Alzheimer worden angstig, prikkelbaar, verdrietig of bang”, zegt Wheeler. “Ze kunnen hun interesse verliezen in gesprekken met anderen of in de activiteiten en hobby's die ze vroeger leuk vonden, waardoor ze na verloop van tijd steeds meer in zichzelf gekeerd raken.

Het is vaak moeilijk te zeggen of deze stemmingswisselingen worden veroorzaakt door de ziekte zelf of door de frustraties die het gevolg zijn van het worstelen met alledaagse taken vanwege hun symptomen.”

5. Veranderingen in hoe dingen worden gezien en gehoord (perceptie)

“Sommige mensen met Alzheimer kunnen ook moeite hebben met het inschatten van afstanden en het zien van de contouren van voorwerpen. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van trappen of het parkeren van een auto veel moeilijker maken”, zegt Wheeler. “Ze kunnen ook bepaalde geluiden als onaangenaam of verontrustend ervaren, zoals luide muziek of veel mensen in een kamer die tegelijkertijd praten.”

Wanneer moet je advies van een professional inwinnen over deze symptomen?

“Als u zich zorgen maakt over symptomen van dementie, zoals veranderingen in uw geheugen , communicatie, persoonlijkheid of gedrag, of als u zich zorgen maakt over deze veranderingen bij iemand in uw omgeving, is het belangrijk om zo snel mogelijk een huisarts te raadplegen”, zegt Kirsty Dallison-Perry, hoofd van de adviesdienst voor verpleegkundigen bij Dementia UK

“Dit betekent dat andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen als dementie kunnen worden uitgesloten en dat, indien nodig, verdere onderzoeken kunnen worden uitgevoerd om een juiste diagnose te stellen en de juiste ondersteuning te bieden.”

Waarom is een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer zo belangrijk?

Het kan beangstigend of overweldigend zijn om een diagnose van dementie te krijgen, maar hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is om zo snel mogelijk een diagnose te krijgen...

Kan helpen om symptomen effectiever te beheersen en te behandelen

Zet aan tot een actieplan

Biedt een verklaring

Helpt dierbaren begrijpen