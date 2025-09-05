Poetin doet er alles aan om eeuwig te leven (spoiler: het gaat hem niet lukken)

Vladimir Poetin
is niet zomaar de ouder wordende leider van Rusland – hij lijkt geobsedeerd door het idee om zijn leven, en daarmee zijn heerschappij, oneindig te verlengen. Tijdens een recent bezoek aan Peking werd hij, samen met Xi Jinping, met een open microfoon betrapt terwijl ze spraken over moderne manieren om steeds maar jong te blijven, en zelfs over het idee van onsterfelijkheid. Poetin stelde
: “Menselijke organen kunnen constant worden getransplanteerd, zodat mensen steeds jonger kunnen worden, misschien zelfs onsterfelijk.” Xi Jinping
voorspelde zelfs dat mensen tegen het einde van deze eeuw wel 150 jaar oud kunnen worden.
Deze openlijke fascinatie met het verlengen van het leven is volgens kenners geen toneelstukje. Poetin reist altijd met een heel team artsen van verschillende specialismen, en staat bekend om zijn gebruik van alternatieve geneeskunde. Hij is ook als de dood
om een ziekte op te lopen. We herinneren ons nog de idiote tafels tijdens Corona die moest verhinderen dat hij Covid kreeg.
Zijn oudste dochter, Maria Vorontsova,
ontvangt miljoenen aan staatssteun voor onderzoek naar het verlengen van de menselijke gezondheid en levensduur. Ook Poetins goede vriend Mikhail Kovaltsjoek
leidt diverse instituten die fors investeren in baanbrekende technieken, zoals het 3D-printen van organen voor transplantaties of het ontwikkelen van gentherapie.
Poetins zoektocht naar het eeuwige leven is niet uniek: van de eerste keizer van China tot Silvio Berlusconi
, wereldleiders probeerden altijd manieren te vinden om de natuur te slim af te zijn. (ze zijn intussen allemaal dood) Maar nergens zijn de middelen en de staatsmacht zo groots ingezet als in Rusland onder Poetin.
Het verlengen van het leven is
voor Poetin niet alleen een persoonlijke missie, maar ook een politieke. Zolang zijn lichaam het toelaat, blijft hij aan de macht – en mocht de moderne wetenschap hem helpen om dat te rekken, dan zal hij geen middel onbenut laten. Het is de ultieme machtsdroom: eeuwig leven én eeuwige macht.