De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

De beruchte midlifecrisis is verdwenen. Dat blijkt uit een studie in het vakblad PLOS One. In de plaats blijkt nu dat jongeren het meest ongelukkig zijn.

Het onderzoek documenteert een dramatische omwenteling in mentale gezondheidspatronen tussen 2020 en 2025. Waar vijftigers en zestigers vroeger het zwaarst leden onder stress, depressie en wanhoop, zijn het nu vooral twintigers die kampen met psychische problemen

In de Verenigde Staten is het percentage jongeren onder 25 met ernstige mentale problemen bijvoorbeeld gestegen van 2,9 procent in 1993 naar 8 procent in 2023, zo blijkt uit de studie. Niet enkel in de VS is dit het geval. Het Verenigd Koninkrijk vertoont vergelijkbare patronen. Tussen 2009 en 2021 verdubbelde het percentage mannen onder de 25 met een slechte mentale gezondheid . Bij jonge vrouwen steeg dit cijfer nog dramatischer: van 4,4 naar 12,7 procent. Vooral na 2016 stijgen de cijfers hard.

Ook in andere onderzochte landen (in totaal 44), van Nigeria tot Australië, scoren jongeren consequent het slechtst op metingen van angst, depressie en zelfs suïcidale gedachten. De psychische nood neemt af naarmate mensen ouder worden

Smartphonegeneratie in crisis

De onderzoekers wijzen naar verschillende mogelijke oorzaken voor deze omkering. De opkomst van smartphones en sociale media rond 2012 valt samen met het begin van de verslechtering bij jongeren. Studies tonen aan dat jongeren die zichzelf continu met andere vergelijken via sociale platforms vaker ontevreden zijn, vergelijkbaar met hoe kennis over loonverschillen werknemers ongelukkiger maakt.

Het economische litteken van de economische crisis van 2008 kan ook een rol spelen. Nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betraden tijdens en na de crisis kregen te maken met stagnerende lonen en beperkte kansen. Dat zijn effecten die jaren- of zelfs decennialang kunnen nazinderen. Tegelijkertijd werden de middelen voor geestelijke gezondheidszorg na de crisis in veel landen drastisch verminderd, waardoor behandelingen langer duren en meer mensen tegelijk lijden aan psychische problemen.