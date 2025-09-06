ECONOMIE
12 signalen dat je extreem slim bent

Wetenschap
door Gerard Driehuis
zaterdag, 06 september 2025 om 10:36
Hier zijn 12 subtiele signalen dat je extreem slim bent, gebaseerd op recente psychologische inzichten en onderzoek
  1. Je bent graag alleen Je vindt het prettig om tijd alleen door te brengen. Dit geeft je de ruimte om diep na te denken en nieuwe ideeën te bedenken.
  2. Je vloekt regelmatig Vloeken wordt gelinkt aan een grotere woordenschat en verbale intelligentie; mensen die vaker vloeken zijn vaak taalvaardiger.
  3. Je bent creatief Kreativiteit, het bedenken van originele ideeën en oplossingen, is een klassiek teken van intelligentie.
  4. Je probeert graag nieuwe dingen Je bent nieuwsgierig en zoekt graag nieuwe ervaringen, wat duidt op een open en flexibel brein.
  5. Je bent ’s nachts actief (nachtuil) Veel slimme mensen functioneren beter in de avonduren en benutten de rust van de nacht voor denken en creëren.
  6. Je praat tegen jezelf Met jezelf praten helpt om gedachten te ordenen en problemen op te lossen.
  7. Je hebt een rommelig bureau/omgeving Een ongeordende werkplek kan wijzen op een brein dat op volle toeren draait, geassocieerd met creativiteit.
  8. Je dagdroomt vaak Veel dagdromen duidt op een actief en vindingrijk brein.
  9. Je stelt veel vragen Sterke nieuwsgierigheid en een nooit aflatende drang naar kennis is sterk gelinkt aan hoge intelligentie.
  10. Je kunt goed plannen en bent doelgericht Je werkt gefocust naar doelen toe en vermijdt impulsief gedrag.
  11. Je past je gemakkelijk aan Intelligente mensen zijn flexibel en functioneren goed in verschillende, onbekende situaties.
  12. Je bent open-minded Je vormt pas laat een mening en staat open voor nieuwe perspectieven, wat kritisch denken bevordert.
Veel van deze signalen zijn wetenschappelijk onderzocht en komen bij slimme mensen vaker voor dan bij de gemiddelde persoon.

