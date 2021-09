Prijzen Nederlandse huizen blijven achter bij die in andere Europese landen

We vinden dat de prijs van woningen schrikbarend stijgt. En dat moge waar zijn, stelt het FD vast, in veel andere Europese landen is de prijsstijging de afgelopen tien jaar forser geweest,

Nederlandse huizen stijgen de laatste tijd veel sneller in prijs dan in veel andere Europese landen, zo blijkt uit cijfers van Eurostat over het eerste kwartaal van dit jaar. Maar over een langere periode blijft Nederland nog steeds achter bij het Europese gemiddelde. Dat is te wijten aan de economische crisis tussen 2008 en 2014, die relatief hard toesloeg op de Nederlandse huizenmarkt.

Zie hier de grafiek uit het FD: