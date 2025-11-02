Ozempic beschermt het hart op meer manieren dan alleen door gewichtsverlies

Medicijnen als Ozempic en Wegovy blijken het risico op hartaanvallen en beroertes flink te verlagen bij mensen met overgewicht, zelfs los van het effect op de kilo's. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

In het onderzoek kregen ruim 17.000 mensen met overgewicht of obesitas gedurende gemiddeld drie jaar elke week een injectie met semaglutide (de werkzame stof in Ozempic) of een placebo. Alle deelnemers hadden al eerder een hartaanval, beroerte of problemen met de bloedvaten gehad, maar geen diabetes.

Het medicijn bleek zeer effectief: het risico op een nieuwe hartaanval, beroerte of overlijden door hartproblemen daalde met 20 procent. Dat is vergelijkbaar met het effect van cholesterolverlagers of bloeddrukmedicijnen. De deelnemers verloren gemiddeld ruim 9 procent van hun lichaamsgewicht, tegenover minder dan 1 procent in de placebogroep.

Maar hier wordt het interessant: het beschermende effect op het hart trad al vroeg op, binnen enkele maanden na de start van de behandeling. Dat gebeurde dus al voordat mensen veel gewicht waren verloren. Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat semaglutide het hart op meerdere manieren beschermt, en niet alleen doordat mensen afvallen.

Hoe werkt het medicijn?

Semaglutide bootst een hormoon na dat van nature in ons lichaam voorkomt: GLP-1. Dit hormoon regelt de bloedsuikerspiegel na het eten door de productie van insuline te stimuleren en de maagontlediging te vertragen. Daardoor voel je je langer vol en eet je minder.

Maar GLP-1 doet veel meer dan dat. Uit dieronderzoek blijkt dat het ontstekingen in de bloedvaten kan verminderen, de binnenkant van bloedvaten beschermt en de hartfunctie verbetert. In dit onderzoek zagen de wetenschappers ook dat semaglutide meerdere risicofactoren voor hartproblemen gunstig beïnvloedde: de bloeddruk daalde, ontstekingsmarkers in het bloed gingen omlaag en de cholesterolwaarden verbeterden.

Niet zonder bijwerkingen

Het medicijn is echter niet zonder nadelen. Iets meer dan 16 procent van de deelnemers stopte met semaglutide vanwege bijwerkingen, tegenover 8 procent in de placebogroep. Vooral maagdarmproblemen zoals misselijkheid, braken en diarree waren een probleem. Ook kwamen galblaasproblemen iets vaker voor bij mensen die semaglutide gebruikten.

Wel opmerkelijk: ernstige bijwerkingen kwamen juist minder vaak voor in de groep die semaglutide kreeg (33 procent) dan in de placebogroep (36 procent). Ernstige problemen zoals hartfalen, niercomplicaties, pancreatitis of kanker waren niet vaker bij gebruik van het medicijn.