Kremlin ziet geen noodzaak voor top met Trump over Oekraïne

Rusland ziet "geen noodzaak" voor president Vladimir Poetin om zijn Amerikaanse collega Donald Trump te ontmoeten. Dat zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zondag, meldt staatspersbureau TASS.

"Wat nu nodig is, is zeer zorgvuldig werk aan de details van een overeenkomst", zei Peskov over een eventueel akkoord over de oorlog in Oekraïne.

Trump zei na een telefoongesprek met Poetin op 16 oktober dat hij hoopte dat ze elkaar binnen twee weken zouden ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest voor overleg over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Uit latere contacten tussen Washington en Moskou bleek dat Rusland niet bereid was zijn eisen naar beneden bij te stellen. Trump zei dat een ontmoeting daarom een "verspilde bijeenkomst" zou zijn, en blies de top af.

Peskov herhaalde het Russische standpunt dat het een staakt-het-vuren voorafgaand aan onderhandelingen afwijst. Het Kremlin wil eerst een politiek akkoord voordat de gevechten worden stopgezet.