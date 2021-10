Moe zijn is in de mode: je mag er uitgeput uitzien

Dikke wallen onder je ogen, omdat je maar een paar uurtjes hebt geslapen, het is doorgaans niet iets waar je op zit te wachten. Maar je hoeft ze niet langer te verbergen: moe zijn is in.

Op de catwalks van de grote modeshows doken bewust getekende wallen hier en daar al op. Ook op TikTok laten influencers zien hoe uitgeput ze ogen. Beautyredactrice Sophie van Het Laatste Nieuws: “We proberen al jaar en dag onze wallen weg te werken, terwijl ze nu inderdaad steeds meer in de kijker worden gezet. Op TikTok vind je tal van video’s en ook op de catwalks is de ‘beautiful tired look' al langer een ding.”

De trend wordt nog eens extra aangezet door Squid Game. De Zuid-Koreaanse actrice HoYeon Jung, die een belangrijke rol speelt in de immens populaire serie, is helemaal hot, juist door haar uitgeputte look. Kijkers zijn zo idolaat van haar dat ze proberen dezelfde wallen te creëren als de actrice.