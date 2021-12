In Griekenland moet je twee mondkapjes op: ben je dan ook dubbel zo goed beschermd?

In Griekenland zijn de coronamaatregelen, net als in veel andere landen, flink aangescherpt. Je moet er in de supermarkt nu een KN95-mondkapje op. Heb je die niet dan mag je ook twee mondkapjes over elkaar dragen.

In de VS zetten eveneens steeds meer mensen een extra mondkapje op, double masking wordt het genoemd. Ook president Joe Biden en Barack Obama zijn al gesignaleerd met twee exemplaren over elkaar. Maar werkt dat wel? Editie NL deed een test. Eerst werd gekeken hoeveel aerosolen er rond werden gekucht zonder mondkapje. Daarna werd de meting herhaald met één mondkapje op. Dat bleek een enorm verschil.

Het tweede mondkapje deed echter niet zoveel. Sterker nog, het leek erop dat er bovenlangs extra veel lucht ontsnapte door de kieren. Per saldo zouden er volgens de onderzoeker mogelijk meer virusdeeltjes worden verspreid dan met een enkel mondkapje.

Bekijk hier de hele video.