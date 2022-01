Nieuwe coronavariant ontdekt in Frankrijk

Hij heet (voorlopig) B.1.640.2 en een Franse reiziger heeft hem vermoedelijk meegenomen uit Kameroen. Er zijn inmiddels minstens 12 mensen in Frankrijk mee besmet.

Experts van de Franse overheid melden in een eerste onderzoek dat in de nieuwe variant 46 mutaties zijn geïdentificeerd. Ter vergelijking: de Omikron-variant, die nu in steeds meer landen de dominante variant wordt, heeft 37 mutaties.

Daarmee is helemaal niet gezegd dat B.1.640.2 erger is of echt aan zal slaan. Het is voorlopig mogelijk dat omicron de nieuwe variant buiten de deur duwt. Dan verdwijnt hij weer. Het kan ook anders gaan. Het kan zijn dat B.1.640.2 vaste voet aan de grond krijgt, eerst in Zuid-Frankrijk en dan ook elders. Dan krijgt B.1.640.2 een naam: hij zal vernoemd worden naar een letter uit het Griekse alfabet.