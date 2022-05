Schipholdirecteur Benschop was op vakantie

Hij was opvallend afwezig tijdens de chaos-dagen van de afgelopen week. Dick Benschop is normaal graag het middelpunt van de aandacht, maar nu even niet. De Schiphol-topman, ontdekte De Telegraaf, was op vakantie met zijn gezin. In Portugal. Benschop ging verder naar een gala-avond in Washington, het World Economic Forum in Davos.

Tijdens zijn afwezigheid in Portugal was de officiële verklaring dat de Schiphol-directeur corona had.

Benschop verdiende vorig jaar 594.000 euro.