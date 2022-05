Te koop in Rotterdam: penthouse van 6,5 miljoen

Vermoedelijk het duurste appartement in Nederland dat ooit te koop was. De complete bovenste verdieping (44 hoog) van het prestigieuze, door architect Rem Koolhaas ontworpen gebouw De Rotterdam staat te koop. Drie penthouses ineen met zes slaapkamers, zes badkamers, twee riante woonkamers en een enorm buitenterras. Dik 700 vierkante meter pal tegenover de Erasmusbrug. Naar verluid was Madonna de vorige eigenaar. Die gebruikte het als pied a terre toen ze iets had met de Rotterdamse topdanser Timor Steffens (27).

Sinds het penthouse te koop is gezet, donderdagochtend, hebben zich al drie serieuze kandidaten gemeld.

In de parkeergarage is ruim plaats voor je Bentley.