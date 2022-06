Anouk: ‘Ik wantrouw alles en iedereen, en mannen al helemaal’

Anouk denkt dat Ali B nog steeds niet snapt dat zijn gedrag niet deugt. Met de Voice is ze klaar, zegt ze tegen De Volkskrant. 'Nu is dat klaar, natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Ik weet niet wat er uit het onderzoek zal komen, maar wat tot nu toe bekend is, is al zo'n no-go, dat het me niet eens meer uitmaakt. Ik ben echt teleurgesteld. Je spreekt al niet af in de studio met oud-kandidaten, je gaat niet 's nachts bij ze op de stoep staan om 'verder te coachen'. Kom op, wie dóét dat? Ik begrijp daar niets van. Maar ik vraag me af of Ali zelf ook inziet dat het niet kan. Ik krijg een beetje het idee dat hij het ziet als iets wat buiten het programma en met wederzijdse instemming gebeurde. Hij snapt misschien niet dat meisjes zo onder de indruk kunnen zijn, dat ze erin meegaan, geen nee durven zeggen. Als je écht weet dat het niet waar is, bel je me. Dan ga je in elk programma zitten om te zeggen dat je het niet hebt gedaan. Als iemand mij zou beschuldigen, zou ik overal gaan zitten: kom maar op met je bewijs.'

Anouk Teeuwe en Dominique Schemmekes trouwen tijdens haar concert op het Malieveld, op 11 juni. Vandaag dus. De relatie ging niet vanzelf. Want Anouk heeft geleerd mannen zeer te wantrouwen. 'Ja, want ik wantrouw alles en iedereen, en mannen al helemaal. Dus ik heb aan het begin van onze relatie tegen hem gezegd: ik denk niet dat dit een prettige ride voor je gaat worden, want dit en dit is waar ik vandaan kom, met mannen. En jij stapt nu in deze rotzooi. Toen ik hem in 2014 leerde kennen, was Sion 5 of 6 maanden oud. Met zijn vader had ik geen relatie, ik stond er met vijf kinderen alleen voor, en ik was echt aan het ontzwangeren. Ik woog ook 89 kilo, ik zag er niet geweldig uit. Maar Dominique was ontzettend complimenteus. Hij heeft elke nachtvoeding bij me gezeten en alles gedaan om mij me zo veilig mogelijk te laten voelen. Ik denk niet dat het voor hem makkelijk is geweest. Hij heeft me al zijn wachtwoorden gegeven - Facebook, Instagram, de toegangscode van zijn telefoon. Hij zei: je mag alles zien, je hoeft je nooit zorgen te maken.'

"Ik wilde aanvankelijk geen zesde kind, ik wilde niet trouwen, maar hij is blijven volhouden. En hij verdient het. Omdat hij zo veel energie in ons steekt. Hij heeft het gewoon op zich genomen. Hij was meteen zó hands-on met de kinderen. Samen hebben we een dochter gekregen, en van de twee daarboven is hij nu officieel voogd, ze dragen zijn achternaam. Dat is geregeld via de rechter. Ik ben negentien jaar ouder, als er iets met mij gebeurt, wil ik wel zeker weten dat de kinderen bij elkaar blijven. Hij wilde echt graag trouwen. Huwelijkse voorwaarden, het maakte hem allemaal niks uit, als ik maar zijn naam ga dragen. Dat is het enige wat hij wil. Dus dat heb ik beloofd.'