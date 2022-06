Duitse auto rijdt op fietsers in. Minstens één dode

Een 36-jarige man schoot gisterenmiddag in Ellerstadt in Rijnland-Palts zijn vader dood. Na die moord sloeg hij op de vlucht. Onderweg reed hij - expres of per ongeluk - in op een groep fietsers. Een 71-jarige fietser is dodelijk gewond geraakt. Drie andere mensen raakten zwaargewond en zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Na het ongeval vluchtte de man opnieuw – dit keer te voet. Vervolgens zou hij in de aangrenzende Rijn zijn gesprongen. Hij werd later aangehouden.

Onduidelijk is waarom de man zijn vader doodschoot. Volgens de politie is de dader 'verward'.