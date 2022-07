Is een vakantie in het buitenland goed voor de ontwikkeling van kinderen?

De een zet zijn tent op in Drenthe, de ander gaat op safari in Zuid-Afrika. Maar waar doe je kinderen het meest een plezier mee? En is het belangrijk voor hun ontwikkeling om naar het buitenland te gaan?

Orthopedagoog Riemke Groeneveld legt aan NU.nl uit dat ontspannen en genieten als gezin het belangrijkste is op vakantie. Daarvoor hoef je echt niet naar het buitenland. "Prikkeling en stimulering zijn altijd mooi, maar te veel is ook niet goed. Het is gezond voor kinderen om zichzelf te leren vermaken op vakantie dicht bij huis en de rust te vinden en aandacht te hebben voor mooie, kleinere dingen."

"Het is inderdaad het belangrijkste veel tijd voor elkaar te hebben, met ontspannen en blije ouders. En als je als ouder niet van verre reizen houdt, maak de reis dan ook zeker niet enkel voor je kind", zegt ook Els den Butter, oprichter van reiswebsite verrereizenmetkinderen.nl. "Maar als reizen jullie als ouders wél erg gelukkig maakt, dan zal je kind dat geluk ook meekrijgen en doe je hem of haar daar ook goed mee", meent Groeneveld.

Over het algemeen vinden kinderen het heerlijk om op een camping rond te banjeren, andere kinderen te ontmoeten en lekker heel veel te spelen. Dat kan in binnen- en buitenland.