Vattenfall-klanten gaan 35% meer betalen voor gas en 14% meer voor stroom: ‘Ronduit schofterig’

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall voelt zich genoodzaakt om de flexibele tarieven tussentijds met een enorme smak te verhogen. Gas gaat vanaf 1 oktober met 35 procent omhoog naar 2 euro per kuub. Ook elektriciteit wordt wederom duurder en stijgt met 14 procent in prijs naar 44,6 cent per kWh.

Vattenfall, dat Nuon heeft overgenomen in Nederland, is marktleider in Noord-Europa en verkoopt gas en stroom aan twee miljoen klanten in ons land. De verhoging komt volgens het bedrijf doordat de inkoopprijzen tot een 'uitzonderlijk hoog niveau' zijn gestegen. De energieprijzen op de Europese markten zijn exponentieel gestegen in de afgelopen maanden door geopolitieke spanningen en de afhankelijkheid van Rusland.

En er is nog meer om over te klagen: hoogstwaarschijnlijk gaat de btw op energie op 1 januari 2023 weer terug van 9 procent naar 21 procent. Het kabinet wil mensen op andere manieren tegemoetkomen in het nieuwe jaar. Of Eneco en Essent het voorbeeld van Vattenfall gaan volgen, en ook binnen vier weken de tarieven zwaar verhogen, is onduidelijk.

Op Twitter wordt emotioneel gereageerd op de berichtgeving. “Ronduit schofterig om de energierekening nu alweer te verhogen vanaf 1 oktober. De kachel is bij niemand aan geweest sinds de recente verhoging van 1 juli”, aldus een Vattenfall-klant.