Verbruikt die elektrische kachel echt zoveel stroom? En de airco?

Hoe je in deze dure tijden je huis het goedkoopst verwarmt? In ieder geval niet met een elektrische kachel.

"Een gemiddelde elektrische kachel heeft een verbruik van tussen de 1000 en 2000 watt per uur, oftewel 1 of 2 kilowattuur per uur’’, zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer tegen AD.nl. "Op dit moment kost een kWh ongeveer 0,65 cent. Dat betekent dat je 1,30 euro per uur kwijt bent voor de elektrische kachel. Als de kachel 12 uur aan staat om het huis warm te houden, dan kost het verwarmen met een elektrische kachel ongeveer 15,60 euro per dag.’’

Nu is stoken op gas ook bepaald niet goedkoop. Kerkhof: "Als we uitgaan van een gemiddeld gasverbruik van 1500 kuub (m3) per jaar en dat in de winter meer verbruikt wordt dan in de zomer, dan kan je uitgaan van ongeveer 250 m3 in een koude maand. Dat is zo’n 8 kuub per dag. Op dit moment kost een kuub gas ongeveer 2,50 euro, uitgaande van nieuwe en bestaande klanten. Dat is dus 20 euro per dag, waarbij we ervan uitgaan dat de verwarming in de avond of nacht wat lager staat.”

Dat is iets duurder, maar dan is wel je hele huis warm. Een elektrisch kacheltje verwarmt enkel heel lokaal. Volgens de Woonbond kan het dus alleen uit als je een paar uurtjes een bepaalde plek wil verwarmen.

En hoe zit het dan met de airco? Die kan je huis voor ongeveer 1 kilowatt per uur warm krijgen. Volgens de eerder genoemde huidige tarieven zou je dan 0,65 euro voor een uur warmte betalen. Wil je hem ook weer twaalf uur aanzetten dan ben je dus 7,80 euro kwijt. Dat scheelt nogal wat met de 20 euro die de expert berekende voor verwarmen op gas.