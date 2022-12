Tevreden Rutte: “We zijn sinds 2010 uitgegroeid tot een van de rijkste economieën ter wereld”

Volgens premier Rutte gaat het economisch geweldig goed. "Ons vestigingsklimaat is ongelooflijk sterk. We zijn sinds 2010 uitgegroeid tot een van de rijkste economieën ter wereld, we hebben topuniversiteiten, in Europa zijn we de nummer één of twee als het gaat om scale-ups. Wij zijn een ongelooflijke magneet voor bedrijven," zegt hij in het FD.

En dat ondanks twee crises die van buiten kwamen.

'De eerste was corona. We hebben tientallen miljarden gestoken in steunpakketten voor burgers en bedrijven, waarvan ik de stelling aandurf dat dat de beste steunpakketten van Europa waren. Die steunpakketten waren enorm goed getarget, wat spectaculair goed heeft geleid tot behoud van werkgelegenheid en economische kracht. Daardoor zijn we met straalmotoren de coronacrisis uitgekomen. En nu worden er weer tientallen miljarden vrijgemaakt om mensen en bedrijven te helpen om de Oekraïnecrisis door te komen.'