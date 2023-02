Was prins Bernhard ook fout in de oorlog?

Dat prins Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana, fout was voor en na de oorlog wisten we al. Voor de oorlog was hij lid van Hitlers NSDAP en van de SA. Na de oorlog bekostigde hij zijn luxe leven, vrouwen en buitenechtelijke kinderen door zich te laten omkopen.

Over de oorlogsactiviteiten van de prins zijn deskundigen het nog altijd niet eens. Hij wekte de indruk een Nederlandse held te zijn, maar de verhalen zijn aanhoudend dat hij in 1942 een poging deed het gezag over Nederland te krijgen in een deal met Hitler.

De geheime dossiers uit die tijd zouden opheldering kunnen geven. Met name dossiers bijgehouden door de BVD, de voorganger van de AIVD.

Maar in het archief van de BVD ontbreken dossiers met mogelijk belastende feiten over prins Bernhard, ontdekte NRC.

Het gaat om een map waarin informatie zou kunnen staan over spionage door de prins voor de nazi’s, en over de zogenoemde Stadhoudersbrief, waarin de prins tijdens de oorlog zijn diensten aangeboden zou hebben aan de Duitse bezetter.