Het mediterrane dieet is echt goed voor je. Dit is waarom

In de jaren vijftig begonnen onderzoekers van over de hele wereld aan een ingrijpende en ambitieuze studie. Decennia lang hebben ze de voeding en levensstijl van duizenden mannen van middelbare leeftijd in de Verenigde Staten, Europa en Japan onder de loep genomen en vervolgens onderzocht hoe hun voeding hun risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten beïnvloedden.

De Zeven Landen Studie , zoals het later bekend werd, vond associaties tussen verzadigde vetten, cholesterolwaarden en coronaire hartziekten. Maar de onderzoekers rapporteerden ook een ander opmerkelijk resultaat: degenen die in en rond de Middellandse Zee woonden - in landen als Italië, Griekenland en Kroatië - hadden minder hart- en vaatziekten dan deelnemers die elders woonden. Hun dieet, rijk aan fruit, groenten, peulvruchten, volle granen, noten, zaden, magere eiwitten en gezonde vetten , leek een beschermend effect te hebben.

Sindsdien is het mediterrane dieet de basis geworden van gezond eten voor het hart, met goed bestudeerde gezondheidsvoordelen, waaronder een lagere bloeddruk en cholesterol, en een verminderd risico op diabetes type 2.

"Het is een van de weinige diëten waarvoor onderzoek is gedaan om het te staven", zegt Dr. Sean Heffron, cardioloog bij NYU Langone Health tegen de New York Times. “Het is geen dieet dat in de geest van iemand is bedacht om geld te verdienen. Het is iets dat in de loop van de tijd door miljoenen mensen is ontwikkeld, omdat het echt goed smaakt. En het is gewoon gezond.”

Uit enkele grondige onderzoeken is gebleken dat het mediterrane dieet op verschillende manieren bijdraagt ​​aan een betere gezondheid, en in het bijzonder aan een betere gezondheid van het hart. In een studie, gepubliceerd in 2018, beoordeelden onderzoekers bijna 26.000 vrouwen en ontdekten dat degenen die het mediterrane dieet 12 jaar lang het nauwst volgden, 25 procent minder risico hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit kwam vooral door veranderingen in de bloedsuikerspiegel, ontstekingen en body mass index, rapporteerden de onderzoekers. Andere studies, bij mannen en vrouwen, kwamen tot vergelijkbare conclusies .

Uit onderzoek is ook gebleken dat het dieet kan beschermen tegen oxidatieve stress , die DNA-schade kan veroorzaken die bijdraagt ​​aan chronische aandoeningen zoals neurologische aandoeningen en kanker. En sommige onderzoeken suggereren dat het kan helpen het risico op diabetes type 2 te verminderen.