ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De 100 grooste bedrijven van Europa. En stelt Nederland nog wat voor?

Economie
door Gerard Driehuis
zaterdag, 01 november 2025 om 5:37
gandr-collage (24)
Fortune 500 Europe, dat nu voor het derde jaar wordt gepubliceerd, belicht de grootste bedrijven van het continent op basis van omzet en toont hun veerkracht en innovatiekracht. Ondanks de wereldwijde concurrentie en digitale druk genereerden de toonaangevende bedrijven in Europa een omzet van 14,9 biljoen dollar, een stijging van 2,5%, aangedreven door de financiële sector, energie en motorvoertuigen en onderdelen.
We publiceren de eerste 100 en de Nederlandse bedrijven die de top 500 hebben gehaald:
NrNaamOmzet ($ mln)
1Volkswagen351.093
2Shell289.029
3Glencore230.944
4TotalEnergies195.610
5BP194.629
6Stellantis169.653
7Mercedes-Benz Group157.450
8BMW Group153.974
9BNP Paribas146.390
10Banco Santander146.326
11HSBC Holdings145.717
12Electricité de France128.355
13Deutsche Telekom125.196
14Allianz123.148
15Gazprom115.458
16Société Générale110.648
17Rosneft Oil109.254
18Equinor103.774
19Nestlé103.749
20Sberbank98.743
21AXA98.686
22ENI98.642
23Bosch Group97.702
24Royal Ahold Delhaize96.632
25REWE Group95.044
26Carrefour94.377
27Christian Dior91.579
28DHL Group91.041
29Crédit Agricole90.553
30Tesco89.746
31Banco Bilbao Vizcaya Argentaria87.458
32UBS Group87.150
33E.ON86.643
34Siemens85.433
35Enel85.376
36Groupe BPCE81.716
37Engie79.823
38Vinci78.693
39JBS77.183
40Uniper75.307
41Airbus74.868
42Orlen74.121
43Deutsche Bank73.708
44Lloyds Banking Group73.086
45Lukoil72.270
46ING Group71.974
47Barclays71.258
48Roche Group70.861
49BASF70.574
50Koç Holding70.543
51Accenture69.673
52Munich Re Group67.118
53Zurich Insurance Group65.801
54Unilever65.709
55ArcelorMittal62.441
56Assicurazioni Generali62.196
57Bouygues61.423
58Renault60.811
59Anheuser-Busch InBev59.768
60Crédit Mutuel Group59.546
61Edeka Zentrale58.494
62Daimler Truck Holding58.481
63Intesa Sanpaolo55.844
64Chubb55.753
65Repsol55.572
66Maersk Group55.482
67AstraZeneca54.073
68Rio Tinto Group53.658
69Phoenix Pharma53.537
70Sanofi53.333
71Bunge Global53.108
72VTB Bank51.825
73Novartis51.722
74Deutsche Bahn50.972
75Louis Dreyfus50.589
76Bayer50.401
77Saint-Gobain50.363
78Talanx50.017
79UniCredit Group49.962
80Volvo49.827
81Unédic49.358
82Iberdrola48.382
83Veolia Environnement48.331
84Landesbank Baden-Württemberg48.029
85L'Oréal47.028
86SNCF Group46.884
87Swiss Re45.865
88Ingka Group45.216
89ACS45.023
90Orange44.781
91ZF Friedrichshafen44.746
92Telefónica44.679
93Vodafone Group44.427
94DZ Bank43.263
95Continental42.953
96J. Sainsbury42.261
97X5 Retail Group42.112
98Novo Nordisk42.111
99Compass Group42.002
100Standard Chartered41.928
Er hebben 24 Nederlandse bedrijven de top 500 behaald.
De eerste als 6e (Stellantis), de laatste BAM. OP 488.
Hier is een tabel van Nederlandse bedrijven in de Fortune 500 Europe (2025), gerangschikt op omzet (in miljoenen dollars):
NrNaamOmzet ($ mln)Sector/aantal medewerkers
1Stellantis169.653Auto-industrie, 248.243
2Royal Ahold Delhaize96.632Detailhandel, 222.000
3ING Group71.974Bank, 61.121
4LyondellBasell Industries40.302Chemie, 20.000
5Rabobank Group35.764Bank, 49.272
6Heineken32.249Dranken, 88.497
7ASML Holding30.564Technologie/halfgeleiders, 44.027
8Achmea30.265Verzekeringen, 17.360
9Randstad26.086Uitzendbranche, 41.130
10SHV Holdings24.873Handel/Industrie, 64.860
11NN Group22.241Verzekeringen, 15.831
12ABN AMRO Bank21.686Bank, 21.976
13Royal Philips19.488Technologie/gezondheidszorg, 67.823
14ASR Nederland17.202Verzekeringen, 7.373
15Aegon14.396Verzekeringen, 15.582
16FrieslandCampina13.975Zuivel & Food, 18.815
17GasTerra13.861Energie & gas, 93
18Universal Music Group12.798Muziekmedia, 10.346
19NXP Semiconductors12.614Halfgeleiders, 33.100
20Akzo Nobel11.648Chemie, 34.600
21Tennet Holding10.813Energie, 7.734
22JDE Peet’s9.557Koffie & Food, 21.689
23Jumbo Groep Holding8.920Supermarkt, 44.373
24Royal BAM Group6.981Bouw, 13.103

Lees ook

Kabinetten Rutte hebben een woud van regels voor bedrijven gesponnenKabinetten Rutte hebben een woud van regels voor bedrijven gesponnen
Staat loopt miljard euro (en meer) mis door belastingtruc AegonStaat loopt miljard euro (en meer) mis door belastingtruc Aegon
Een derde van de ondernemers overweegt te stoppen, maar heeft geen planEen derde van de ondernemers overweegt te stoppen, maar heeft geen plan
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-504086825 (1)

Ranglijst: dit junkfood is het slechtst voor je

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

ANP-537684290

Waarom zo weinig mensen op een linkse partij stemmen

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

anp311025055 1

Financial Times: VS annuleerde top met Poetin om extreme Russische eisen

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Nederland prikt zich slank, maar dat gaat steeds vaker mis

Loading