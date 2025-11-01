Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

Nathalie T, ex-vriendin en ex-werknemers van Marco Borsata, kennen we inmiddels allemaal een beetje. Zo weten we dat ze naakt behangt met haar dochter. En ze had seks me Borsato, (of toch weer niet). Ze heeft een site, waar je meer of haar te weten kunt komen,

De rechter mag uitmaken of Borsato over de grens is gegaan in zijn relatie met een minderjarig meisje. Vaststaat dat hij jarenlang omging met een heel raar gezin, waar alles om seks draaide.

Nathalie T. is de moeder van het vermeende slachtoffer in de zaak rond Marco Borsato en was jarenlang een van zijn naaste vertrouwelingen en persoonlijk assistente. Hun samenwerking begon in 1994 toen Nathalie T. fanbrieven voor Borsato begon te behandelen. Ze groeide uit tot voorzitster van de fanclub en werd een centrale figuur in Borsato’s carrière. Ze ondersteunde hem bij onder andere “The Voice”, perswerk en fanactiviteiten.

Privé was Borsato vaak kind aan huis bij Nathalie T. In 1999, na het overlijden van haar man, vond zij veel steun bij hem. De vriendschap was zo hecht dat er geruchten over een affaire ontstonden, hoewel beiden altijd ontkenden dat er sprake was van een seksuele relatie.

Ook een oude naaktfoto die ‘juice channel’ Reality FBI heeft opgerakeld, doet online de ronde. T. stond in de jaren negentig op de cover van het erotische tijdschrift ‘Chick’. Op de foto laat ze niks aan de verbeelding over: ze nipt poedelnaakt, met alle edele delen ontbloot, van een glaasje champagne.

In het proces tegen Borsato werd de gezinsdynamiek tussen Nathalie T. en haar dochter onderwerp van discussie, waarbij er door Borsato op werd gewezen dat in haar gezin een losse seksuele moraal zou heersen. Dit droeg bij aan de publieke aandacht rondom Nathalie T. en haar rol in de zaak. Na 25 jaar kwam de professionele relatie tussen Borsato en Nathalie T. tot een einde. Zij richtte daarna een eigen webshop op, gericht op troostcadeautjes.