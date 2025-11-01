ECONOMIE
Is elektrisch poetsen écht beter dan met de hand? Dit is de juiste techniek

gezondheid
door Désirée du Roy
zaterdag, 01 november 2025 om 9:53
bijgewerkt om zaterdag, 01 november 2025 om 10:02
We weten het allemaal: als je de tandenpoetssessie te vaak overslaat dan gaat het niet goed met je leven. Maar wat is nu eigenlijk de beste techniek en is elektrisch poetsen echt zoveel beter dan ouderwets schrobben met de hand? Tandarts Edwin Winkel haalt de hardnekkige verhalen door de mondhygiënische molen.
Tandenpoetsen doe je niet voor de frisse adem alleen. "Omdat we tandplak hebben: een dun, kleverig laagje op je tanden dat bestaat uit miljoenen bacteriën", legt Winkel uit in het AD. Die bacteriën zetten suikers om in zuren die je glazuur aantasten. "Door te poetsen verwijder je het leeuwendeel van de tandplak.” Daarom moet je twee keer per dag, minimaal twee minuten in de weer met je gebit.
Elektrisch wint
Volgens onderzoek heeft elektrisch poetsen een streepje voor. "Met een elektrische tandenborstel ben je minder tijd kwijt voor een schoon resultaat. Hij beweegt meer en sneller en het kost minder moeite om overal bij te kunnen, zeker als je ouder bent”, zegt Winkel.
Maar laat je niet gek maken door marketing. "Als het borsteltje nog niet versleten is, dan hoeft dat nog niet.” Die regel van elke drie maanden vervangen is dus onzin. Je hoeft pas te wisselen als er platgedrukte haartjes te zien zijn.
Eten na het poetsen?
Nog een fabel: niets meer mogen eten na het poetsen. "De bacteriën in tandplak maken niet meteen zuren en toxines aan nadat je wat nuttigt.” Maar hij waarschuwt wel: "Ga ook niet met een snoepje in je mond naar bed.”
Poetstips van de pro
Plan de poetssessie: "Neem op twee andere momenten op de dag de tijd om je gebit goed schoon te maken.” Neem elk hoekje mee: binnen, buiten en het snijvlak van de tanden en kiezen. Gebruik je een handborstel? "Zet je borstel op een hoek van 45 graden.”
Twijfel je? Schroom dan niet om om hulp te vragen. "Laat ze het voordoen en kijken of jij het goed doet.”
Kortom: elektrisch mág, goed poetsen móét.
Bron: AD

