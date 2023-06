Idioot die gezin doodreed op A59 filmde tientallen zware snelheidsovertredingen: 250km/u op de teller

Een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek reed 250 kilometer per uur toen hij afgelopen maart een gezin doodreed op de A59 bij Sprang-Capelle, meldt het Openbaar Ministerie. Zijn telefoon staat vol filmpjes van zijn idiote verkeersacties.

Een gezin bestaande uit twee ouders van 46, een zoon van 13 en een dochter van 10 overleed ter plekke in een vuurzee. De verdachte raakte lichtgewond bij het ongeluk en bleek onder invloed van alcohol en drugs. Het OM verwijt de man dat hij onvoldoende aandacht had voor het overige verkeer en 'met een enorm snelheidsverschil' achterop de auto van de slachtoffers reed.

Doodslag

Er is nog onderzoek gaande naar de precieze snelheid van de verdachte ten tijde van de botsing, en of hij nog heeft geremd in de laatste seconden. Op zijn telefoon staan tientallen verkeersfilmpjes waarop in totaal dertien ernstige verkeersovertredingen te zien zouden zijn.

Het OM wil de man laten opsluiten voor doodslag, omdat hij 'geen serieuze poging heeft gedaan om een botsing te voorkomen'. "Meneer heeft zijn eigen verkeersovertredingen gewoon gefilmd. Hoeveel meer opzet wil je hebben? Hij heeft geen gas losgelaten, tot het einde van het filmpje. Hij is blijven accelereren tot 1 seconde voor het ongeval", pleit de officier van justitie.

De rechtbank heeft het voorarrest van de verdachte verlengt. Dit tot opluchting van de nabestaanden van het gezin, die bij de zitting aanwezig waren.