Huiseigenaren nu al in de knel: zorgen over hypotheek

De huizenprijzen zijn nog nauwelijks een jaar aan het zakken of huizenbezitters liggen alweer wakker van hun vaste lasten. Een op de vijf maakt zich zorgen of hij het allemaal wel kan blijven betalen.

Daardoor ervaren mensen stress, slapen ze slecht of voelen zich moedeloos, blijkt uit onderzoek van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG-manager Arthur van de Woestijne had dit niet zien aankomen. "Wij zien deze uitkomsten niet terug in de achterstandsmeldingen. Het geeft aan dat enkel achterstandscijfers niet het hele verhaal vertellen en dat het belangrijk is om verder te kijken.”

Ruim de helft van de ondervraagde woningbezitters zegt de afgelopen tijd het uitgavenpatroon te hebben aangepast. Vooral aan boodschappen en energie geven ze nu minder uit. Een tiende heeft de hypotheek al laten aanpassen en 16 procent bespaart op onderhoud van hun huis. Bijna de helft zoekt liever geen hulp bij betalingsproblemen, uit schaamte of vanwege de hoge advieskosten.

Het is zorgwekkend dat zoveel huiseigenaren zich nu al zorgen maken. In principe zijn de meeste woningen nog steeds een stuk meer waard dan waarvoor ze zijn gekocht. Het zegt iets over de huidige stemming over de woningmarkt.