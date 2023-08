Vitamine B12-tekort: wat zijn mogelijke symptomen?

Vitamine B12-tekort is een veelvoorkomend probleem dat veel mensen treft. Het kan het resultaat zijn van een onevenwichtige voeding, maar soms kan het erfelijk zijn of worden veroorzaakt door medicijnen die iemand gebruikt. Gelukkig is dit gemakkelijk te herkennen als je weet wat de symptomen zijn. In deze blogpost gaan we kijken naar de symptomen van een Vitamine B12-tekort.

Eén van de belangrijkste symptomen van een Vitamine B12-tekort is extreme vermoeidheid die niet lijkt te verdwijnen na het uitrusten en rusten. Dit kan samengaan met spierzwakte, prikkelbaarheid, geheugenverlies en problemen met concentratie en het leren van nieuwe informatie. Hoewel dit vaak wordt geassocieerd met andere mentale aandoeningen, kunnen deze symptomen ook worden veroorzaakt door een Vitamine B12-tekort. De meeste mensen ervaren ook gezichtsverlies of duizeling, wat meestal gepaard gaat met hoofdpijn.

Bovendien ervaren mensen met een Vitamine B12-tekort vaak maag- en darmproblemen zoals buikpijn, misselijkheid, obstipatie of diarree. Sommige mensen merken ook huiduitslag of bleke huid op als gevolg van vitaminegebreksanemie (wanneer je bloedarmoede ontwikkelt). Mensen die last hebben van vitamine B12-tekort kunnen ook last krijgen van haaruitval, wat vooral bij vrouwen voorkomt die al andere vitaminetekorten ontwikkelen.

Als u symptomen ervaart die hierboven staan beschreven, raadpleeg dan uw arts om een bloedtest af te laten nemen om vast te stellen of uw symptomen het gevolg zijn van een Vitamine B12-tekort. Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, dan bestaat er gelukkig behandeling in de vorm van supplementeren met fytotherapieën zoals vitaminesupplementabonnement via bloedtransfusies of injecties met hoge doses vitaminesupplementatie om uw energieniveau te verhogen en eventuele schade aan spieren en orgaansysteem te herstellen.