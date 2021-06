Waarom willen we in deze hitte toch onder een dekentje slapen?

Vermoedelijk is het op dit moment 's nachts in je slaapkamer veel te warm om onder een deken te kruipen. Toch zet je nog liever twee ventilators naast je hoofd, dan dat je dat dekbed de deur wijst.

"Vlak voor je gaat slapen begint je lichaamstemperatuur te dalen," vertelt Ellen Wermter van Better Sleep Council aan The Huffington Post. Je temperatuur blijft zakken gedurende de nacht. Zo bespaart je lichaam energie die kan worden gebruikt voor andere functies zoals de spijsvertering. Slapen met een deken zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur niet te ver daalt.

Maar bij warm weer is dat natuurlijk niet nodig. Toch blijf je vaak onder een deken liggen, waardoor je temperatuur niet daalt en je lichaam ook niet merkt dat het tijd is om te gaan slapen. Het is een van de redenen dat je met heet weer vaak lang wakker ligt.

Maar doe je het deken weg dan val je ook niet in slaap, weet Wermter. “Dat komt door de aangeleerde routine. Wanneer we dat niet doen dan lijkt het voor onze hersenen alsof er iets ontbreekt en dan kunnen we moeilijk ontspannen.” Verder houdt het gebruik van dekens verband met een hoger serotonineniveau. Deze neurotransmitter zorgt voor een kalm gevoel.