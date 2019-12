Kijk je met één oog op je smartphone in het donker? Daar kun je tijdelijk blind van worden

Veel mensen kijken voor het slapengaan met één oog op hun smartphone. Het andere oog zit dicht door het kussen. Artsen waarschuwen nu dat dit gevaarlijk kan zijn. Je zou er tijdelijk blind door worden.

Dat schrijven ze in vakblad New England Journal of Medicine. De wetenschappers volgden twee vrouwen van 22 en 40 jaar. Zij hadden al maanden lang tijdelijk last van blindheid. Allerlei onderzoeken brachten geen uitsluitsel. Tot ze bij oogarts Gordon Plant langs gingen in een Londens oogziekenhuis. Die wist direct dat het aan hun gewoonte lag om met één oog in het donker op hun telefoon te kijken. “Het ene oog is gewend aan het donker, terwijl het andere zich aanpast aan het felle licht van de telefoon.”

Het is vergelijkbaar met de verblinding die optreedt als er plots een fel licht op je wordt gericht, zoals de flits van een camera. “Het kost minuten om het ene oog te laten aanpassen aan het andere. Het is geen tijdelijke blindheid, maar een aanpassing van het oog aan het licht”, verklaart Plant. De oplossing? Gewoon met twee ogen naar je smartphone kijken. Of een boek lezen. Dat kan natuurlijk ook.