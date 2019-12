Ga je oliebollen bakken? Gooi het frituurvet niet in het riool

Ga je lekker oliebollen bakken vanavond? Gooi het frituurvet dan niet in het riool. Dat kost de waterschappen namelijk miljoenen euro’s per jaar.

Volgens Aad van Dijk van hoogheemraadschap Delfland kunnen riolen en zuiveringsinstallaties verstopt raken door het vet. Het wordt verwijderd door het kapot te spuiten en op te zuigen. Van Dijk tegen RTL Nieuws: “Dat is een vies en intensief klusje, want het vet vormt een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is.”

“Bij een groot rioolgemaal zijn vier man met een zuig- en spuitwagen twee dagen bezig om het vet te verwijderen. Het gaat dus aardig in de euro’s lopen, geld wat de gemeenschap moet betalen.”

Wat je dan moet doen met dat vieze vet? “Verwijder olie en vet uit koekenpannen en frituurpannen eenvoudig met een stukje keukenpapier. Giet vloeibaar frituurvet terug in de verpakking. Vervolgens kun je het frituurvet inleveren in de gele kliko bij een supermarkt bij jou in de buurt. Het vet wordt dan weer gerecycled en bijvoorbeeld gebruikt voor groene energie.”