Geurkaarsen, wierook en aromaverstuivers zijn ongezonder dan gedacht

Van wierook weten we inmiddels wel dat het ongezond is, maar ook met geurkaarsen en aromaverstuivers doe je het beter rustig aan in huis.

“Met wierookstokjes moet je het meest opletten,” zegt Sofie Vandenbroeck, medisch milieudeskundige bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tegen Het Laatste Nieuws. “Bij de verbranding ervan komt namelijk ook benzeen vrij, en dat is een kankerverwekkende stof. Het benzeengehalte ligt vaak zelfs hoger dan bij het roken van een sigaret.”

“Het verhaal is iets genuanceerder voor (geur)kaarsen en verstuivers”, gaat ze verder. “Het verbrandingsproces zorgt voor een verhoogde waarde van fijnstof in de lucht. Dat is schadelijk, maar wel slechts in die mate dat we aanraden om je er gewoon bewust van te zijn en er niet mee te overdrijven. Geurkaarsen zijn nog een tikje minder goed dan gewone kaarsen, omdat de verbranding van de geur leidt tot nog meer vluchtige stoffen in de lucht. Dat geldt ook voor exemplaren die paraffine bevatten, wat ook weer extra schadelijke stoffen verspreidt. Mensen met gevoelige luchtwegen kunnen daar sterk op reageren. Als je etherische oliën wil verstuiven, maakt het trouwens niet uit of je natuurlijke of synthetische oliën gebruikt. Het verbrandingsproces is de boosdoener voor de luchtkwaliteit in huis, niet de oliën.”

Het is volgens de expert erg belangrijk om je huis te luchten, omdat de luchtkwaliteit snel achteruit gaat als alles dicht is. Vooral tijdens en na het koken en douchen is het goed om een raampje open te zetten. Verder is het een goed idee om de slaapkamer te luchten, omdat je tijdens het slapen veel vocht verliest.