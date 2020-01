Waarom het zo gezond is om koud te douchen

Koud douchen, zeker in tijden waarin de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt, is een weinig aantrekkelijk idee. Toch is het volgens experts erg gezond. Voor wie volledig koud douchen te gortig vindt: even kort koud afdouchen heeft ook al heilzame effecten.

De huid

Koud water sluit de poriën, waardoor het vocht en de olie in je huid behouden blijven. Warm water opent je poriën juist. Energie

Door het koude water krijgt je lichaam een soort shock. Je gaat dieper ademen en neemt daardoor meer zuurstof op. Je hart gaat sneller kloppen en je bloed sneller stromen. Daardoor krijg je een natuurlijke energieboost. Humeur

Wetenschappers weten niet precies hoe het zit, maar een koude douche verbetert je humeur en helpt zelfs bij depressies. Mogelijk maken je hersenen meer neurotransmitters aan. Immuunsysteem

Je lichaam moet aan het werk om warm te blijven. Het op peil houden van je lichaamstemperatuur schijnt goed te zijn voor je immuunsysteem. Het milieu

Je bespaart water en energie, want je doucht ongetwijfeld een stuk korter. Daarmee komen we meteen bij het grootste nadeel van koud douchen: leuk is het niet.