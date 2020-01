Virologieprofessor: “Het Coronavirus is geen gewoon griepvirus”

De hele wereld vreest de uitbraak van het Coronavirus in China, maar veel is onduidelijk: Hoe snel verspreidt het zich? Hoe ernstig is de ziekte? En wat kunnen we doen? Het AD sprak erover met de Nederlandse hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit, Marion Koopmans. “Het coronavirus is geen gewoon griepvirus,” legt de expert, die tevens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert, uit.

Nieuw virus

“Het is een nieuw virus dat uit de dierenwereld naar mensen is overgesprongen. Daarom is er nog weinig over bekend. Een virus uit de dierenwereld, dat afwijkt van wat we al kennen, kan zich in uitzonderlijke gevallen als een lopend vuur over de wereld verspreiden. Een virus dat uitbreekt aan de andere kant van de aarde kan via Schiphol morgen bij ons zijn. Ook is de bevolkingsdichtheid enorm toegenomen. In miljoenensteden kunnen virussen zich razendsnel verspreiden.’’

Milde variant van SARS

Maar hoe erg is het Coronavirus nu echt? “Het lijkt een wat minder ernstige variant van SARS, dat in 2003 uitbrak in China,” legt Koopmans uit. “De besmettingen in het buitenland blijken tot nu toe allemaal mensen die in Wuhan zijn geweest. Hoewel het virus wel van mens op mens overdraagbaar is: in China zijn ook familieleden en ziekenhuismedewerkers besmet geraakt. Van de besmette mensen heeft ongeveer een kwart ernstige tot zeer ernstige problemen, zoals longontsteking. Dat is echt wel veel. Ongeveer 4 procent overlijdt. Maar in dit vroege stadium van de uitbraak is het heel lastig om het gevaar goed in te schatten.”

Spookverhalen

We hoeven niet bang te zijn voor een mutatie van het virus. “Dat zijn een beetje spookverhalen,” stelt de hoogleraar. “Je hebt ook geen mutaties nodig om hier een probleem mee te krijgen. Het is goed dat China alles op alles zet om het virus daar te houden. We moeten voorkomen dat het de wereld over gaat. Stel dat het net als de Mexicaanse griep één op de drie mensen besmet en 4 procent overlijdt… We kunnen niet wachten met maatregelen tot alle onderzoeken zijn gedaan. Dan ben je sowieso te laat. Daarom wordt nu ook gewerkt aan de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.’’

Koffiedik kijken

Ook de Rotterdamse professor kan niet inschatten of het Coronavirus een wereldwijde epidemie zal worden. “Dat is koffiedik kijken. Ik hoop van harte dat het China lukt om de uitbraak onder controle te brengen. De SARS-epidemie hebben we met vereende kracht weten te stoppen voor het een wereldwijde pandemie werd. Sindsdien heeft China gewerkt aan veel betere detectiemethoden.”