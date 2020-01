Hoogleraar: “Door de pil word je een andere versie van jezelf”

De anticonceptiepil heeft allerlei psychische bijwerkingen waar de meeste vrouwen zich niet bewust van zijn. De pil kan invloed hebben op je stressreactie, maar ook op je partnerkeuze. Daarover vertelt hoogleraar evolutionaire psychologie Sarah Hill in de Volkskrant.

Hormonen

“Door de pil zit je voortdurend in de tweede helft van je cyclus,” legt ze uit over de werking van de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron, die in de pil zitten. “En dat deel van de cyclus heeft invloed op hoeveel zin je hebt in seks, hoezeer je je aangetrokken voelt tot je partner en hoe aantrekkelijk je zelf bent voor mannen. Dat zijn allemaal psychologische effecten.”

Andere versie van jezelf

“Hormonen zijn signaalstoffen die in het lichaam en in je hersenen bepalen wat we doen, wat we voelen, wie we zijn, welke voorkeuren we hebben. De pil verandert je hormoonprofiel, dus je bent een andere versie van jezelf,” aldus Hill. “Is dat goed of slecht? Dat is een waardeoordeel. Dat moet je zelf beoordelen. Hoe voel je je aan de pil?”

De hoogleraar noemt een voorbeeld. “Ik ken vrouwen die aan de pil waren toen ze hun partner leerden kennen, en die na stoppen met de pil ontdekten dat die partner toch niet zo bij hen paste. Er zijn niet veel vrouwen die zich zo anders voelen, maar als dat je overkomt, is dat nogal wat.”

Minder zin in seks

Ze weet niet hoeveel vrouwen zich nu echt anders voelen door de gebruik van de pil. “Ik heb daar geen getallen van. In onderzoek gaat het altijd om populatiegemiddelden: in het algemeen hebben vrouwen aan de pil minder zin in seks dan vrouwen die niet de pil slikken, hebben ze een voorkeur voor minder mannelijke gezichten en reageert hun lichaam anders op een stressvolle situatie. Maar er is veel variatie. Voor veel vrouwen gelden deze dingen niet, of ze voelen zich aan de pil juist meer aangetrokken tot hun partner.”

Stressreactie

Maar niet alleen op de partnerkeuze ook op de stressrespons kan de pil invloed hebben. “Mensen die chronische stress ervaren, hebben geen acute stressrespons meer, met die kortdurende cortisolpiek. Vrouwen aan de pil die stress ervaren, hebben ook minder of geen cortisolpiek. Dat ziet er dus hetzelfde uit als bij mensen met posttraumatische stress. Dat is zorgwekkend.”