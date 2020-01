Wanneer heb je griep en wanneer ben je gewoon verkouden?

Je neus loopt, je hebt een naar kuchje en je voelt je in het algeheel niet zo best. Maar heb je de griep of is het slechts een verkoudheid? De website Dokterdokter.nl zet de symptomen op een rij.

De griep maakt weer een rondje door het land. Niet gek dus dat je bij het eerste snifje denkt dat je het virus te pakken hebt. De symptomen overlappen ook deels met een verkoudheid. Het is daardoor niet zo eenvoudig om het verschil te zien. Over het algemeen kun je wel zeggen dat de griep met veel ernstiger klachten gepaard gaat dan een verkoudheid en dat je bovendien hogere koorts hebt.

Symptomen van verkoudheid

Loopneus

Verstopte neus

Zere keel

Niezen

Lichte temperatuursverhoging

Hoesten

Hoofdpijn

Lichte vermoeidheid

Tranende ogen

Oorpijn

Symptomen van griep