Corona wordt een pandemie omdat de ziekte niet zo erg is

Toen in 1997 in Hongkong enkele mensen doodziek werden en meestal snel stierven was de DNA-techniek minder ver gevorderd dan nu. Het duurde daarom lang voordat duidelijk werd dat het ging om H5N1, vogelpestvirus. Een ziekte waarom 60 procent van de mensen die besmet raakten stierf.

Toch was de ziekte betrekkelijk snel uitgeraasd. Reden: wie besmet raakte werd heel erg ziek en besmette dus niet veel andere mensen meer.

Dat is volgens Harvard-epidemioloog Marc Lipsitch het probleem met corona of COVID-19. De mensen die besmet raken worden niet meteen erg ziek. Sommigen merken helemaal niks, andere voelen zich een paar dagen niet zo goed. Slechts een kleine groep wordt zo ziek dat ze in bed belanden. De anderen gaan door met hun leven en besmetten mensen die ze tegen komen.

En volgens Lipsitch zal COVID-19 zich daarom onherroepelijk over de aarde verspreiden: het is niet erg genoeg