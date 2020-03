5 mythes ontkracht over het coronavirus

In Nederland lijken we ons nog niet zo’n zorgen te maken over het coronavirus. Vermoedelijk zal het zo’n vaart niet lopen, denken we nuchter. Het is gewoon een soort griep, is een van de geruchten die de ronde doet. Toch is dat niet helemaal waar. En er zijn meer mythes om te ontkrachten over Covid-19.

Het is net zo erg als griep

Veel mensen ervaren slechts milde griepsymptomen als ze zijn besmet met corona, maar het sterftepercentage is met één procent tien keer hoger dan bij een normale griep. Ook wordt zo’n twintig procent van de mensen wel behoorlijk ziek, inclusief ademhalingsmoeilijkheden. Mondkapjes werken niet

Mondkapjes zijn geen wondermiddel, maar ze zorgen er wel voor dat je hele kleine druppeltjes die rondvliegen niet binnen krijgt en dat is de belangrijkste manier waarop het coronavirus zich verspreidt. Volgens sommige studies ben je vijf keer beter beschermd met mondkapje. Alleen ouderen kunnen eraan overlijden

Zeker Covid-19 is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen die een zwakke gezondheid hebben, maar ook jongeren kunnen behoorlijk ziek worden. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het beschermen van ouderen en zwakkeren door symptomen direct te melden en in quarantaine te gaan om verdere verspreiding te voorkomen. Je moet minstens tien minuten bij een besmet persoon in de buurt zijn

Sommige ziekenhuisrichtlijnen houden aan dat je minstens tien minuten binnen twee meter van een hoestend en niesend besmet persoon moet zijn geweest om besmet te kunnen worden. Hoewel de kans veel kleiner is kun je ook al binnen kortere tijd het virus oplopen. Binnen een paar maanden is er een vaccin

Wetenschappers doen er alles aan om een vaccin te ontwikkelen, maar het zou snel zijn als er binnen een jaar een middel is dat op grote schaal kan worden uitgedeeld. Onder meer, omdat medicijnen eerst uitvoerig getest moeten worden op bijwerkingen voor ze worden toegelaten.