Satelliet vangt mysterieuze golfbeweging op die de aarde negen dagen aan een stuk deed trillen

Een seismische trilling die in september 2023 wereldwijd werd gemeten, blijkt veroorzaakt door een enorme golfbeweging in een afgelegen Groenlandse fjord.

Op 16 september 2023 detecteerden meetstations over de hele planeet een ongewone seismische golf. Het signaal hield negen dagen aan. Dat is veel langer dan wetenschappers ooit hadden waargenomen. Een maand later dook hetzelfde patroon opnieuw op, ditmaal een week lang.

De oorzaak lag in het Dickson-fjord in Oost-Groenland, waar een enorme bergverschuiving een megatsunami had veroorzaakt. Deze tsunami zette vervolgens een staande golf in gang (een zogenoemde seiche) die als water in een gigantische badkuip bleef schommelen tussen de fjordwanden. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford gebruikten om dit te meten een satelliet die wateroppervlakken tot op enkele centimeters nauwkeurig kan meten.

Acht meter hoge golf

De metingen lieten zien dat de golf bijna acht meter hoog was. Dat is indrukwekkend, maar niet uniek. Wat deze gebeurtenis bijzonder maakt, is de duur: negen dagen lang trilde de aarde door het klotsende water, een effect dat wereldwijd werd opgepikt. Normaal duren seiches maar een paar uur en blijven ze lokaal.