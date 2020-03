Volgens Chinese wetenschappers zijn er twee typen Covid-19

Een belangrijke ontdekking van Chinese wetenschappers in de strijd tegen het coronavirus: het gaat niet om één, maar om twee verschillende typen van Covid-19, zoals het virus officieel heet. De een is veel agressiever van aard dan de andere.

Volgens de wetenschappers van onder meer de universiteit van Peking betreft 70 procent van de onderzochte stalen de zware versie van de ziekte. In 30 procent van de gevallen zou het om de lichtere variant gaan. Daar staat tegenover dat de zwaardere variant steeds minder voorkomt ten opzichte van de lichtere besmetting.

De onderzoekers benadrukken dat het om een beperkte steekproef gaat en dat meer onderzoek nodig is. Ook is het virus enkel in Wuhan bestudeerd. De vraag is of de twee typen ook op deze manier in andere landen voorkomen. De resultaten verschenen in Chinees vakblad ‘National Science Review’.

Inmiddels zijn er in China meer dan 80.000 besmettingen. Bijna 3.000 mensen overleden er aan de gevolgen van het coronavirus.